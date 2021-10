Il Nobel per la pace Muratov: «Dedicato ai giornalisti uccisi» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo il fisico Andrej Sacharov e l’ex presidente dell’Unione sovietica Mikhail Gorbacev, il direttore del periodico Novaja Gazeta Dmitrij Muratov è il terzo cittadino russo a ricevere il Premio Nobel per la pace. L’assegnazione del prestigioso riconoscimento per gli «sforzi a tutela della libertà di espressione, requisito fondamentale per la pace e la democrazia» è stata annunciata ieri da Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato per il Nobel. «Rappresentano tutti quei giornalisti che hanno difeso la libertà di stampa in un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo il fisico Andrej Sacharov e l’ex presidente dell’Unione sovietica Mikhail Gorbacev, il direttore del periodico Novaja Gazeta Dmitrijè il terzo cittadino russo a ricevere il Premioper la. L’assegnazione del prestigioso riconoscimento per gli «sforzi a tutela della libertà di espressione, requisito fondamentale per lae la democrazia» è stata annunciata ieri da Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato per il. «Rappresentano tutti queiche hanno difeso la libertà di stampa in un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

