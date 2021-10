Honkai: Star Rail è il prossimo titolo dai creatori di Genshin Impact, in arrivo la closed beta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Prima di diventare ben nota anche in occidente con Genshin Impact, MiHoYo era legata alla saga di Honkai, serie di giochi mobile: probabilmente vi sarà capitato di vedere (o anche scaricare) da Google Play Gun Girls Z o Honkai Impact 3rd. A quanto pare, i tempi sono maturi per un nuovo gioco del franchise, ovvero Honkai: Star Rail. Star Rail dovrebbe riprendere alcuni dei concetti dei precedenti giochi, che vedevano team di Valkyrie in stile manga dare battaglia a una misteriosa forza corruttrice, l'Honkai appunto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Prima di diventare ben nota anche in occidente con, MiHoYo era legata alla saga di, serie di giochi mobile: probabilmente vi sarà capitato di vedere (o anche scaricare) da Google Play Gun Girls Z o3rd. A quanto pare, i tempi sono maturi per un nuovo gioco del franchise, ovverodovrebbe riprendere alcuni dei concetti dei precedenti giochi, che vedevano team di Valkyrie in stile manga dare battaglia a una misteriosa forza corruttrice, l'appunto. Leggi altro...

