FIFA 22, gioco d'azzardo e loot box: EA cerca soluzioni ma non cambia (Di venerdì 8 ottobre 2021) EA Sports in una recente intervista ha dichiarato che c'è ancora del lavoro da fare per tutelare chi spende molto denaro all'interno di FIFA 22. Con il nuovo gioco è stato implementato un sistema che consente ai giocatori che vogliono acquistare un pacchetto con denaro reale di vedere cosa contiene il pacchetto stesso. Tuttavia questo non basta per EA Sports, che sta cercando soluzioni concrete per arginare il fenomeno del gioco d'azzardo. "Penso che dobbiamo parlare degli estremi", ha detto il Chief Experience Officer Chris Bruzzo nell'intervista ad Eurogamer. "Penso che dobbiamo lavorare su soluzioni reali per quei giocatori che si trovano nella situazione estrema in cui hanno perso il controllo di ciò che stanno spendendo. Sono d'accordo. Noi di EA stiamo agendo e ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021) EA Sports in una recente intervista ha dichiarato che c'è ancora del lavoro da fare per tutelare chi spende molto denaro all'interno di22. Con il nuovoè stato implementato un sistema che consente ai giocatori che vogliono acquistare un pacchetto con denaro reale di vedere cosa contiene il pacchetto stesso. Tuttavia questo non basta per EA Sports, che standoconcrete per arginare il fenomeno deld'. "Penso che dobbiamo parlare degli estremi", ha detto il Chief Experience Officer Chris Bruzzo nell'intervista ad Eurogamer. "Penso che dobbiamo lavorare sureali per quei giocatori che si trovano nella situazione estrema in cui hanno perso il controllo di ciò che stanno spendendo. Sono d'accordo. Noi di EA stiamo agendo e ...

Advertising

Calcio_Casteddu : 1?? L'attaccante primo nel gioco aereo ?? A pari merito con lui un altro giocatore ? Ecco di cosa si tratta #Fifa22… - misteruplay2016 : FIFA 22 ed il gioco d’azzardo: EA Sports cerca soluzioni ma non ha intenzione di rimuovere le loot box - infoitscienza : FIFA, è tutto pronto per la rivoluzione: cambia il nome del gioco? - Eurogamer_it : EA Sports cerca soluzioni per arginare il fenomeno del gioco di azzardo in #FIFA22. - KickOff_ProClub : RT @MpKatzenNovaFc: Stasera vogliamo proporre un gioco per coinvolegere tutti i player del pro club, sperando si scherzi su un gioco che ad… -