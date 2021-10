(Di venerdì 8 ottobre 2021) Gabriella Lax - Si estendono alper l'di Stato di avvocato le stesse regole in vigore per il 2021 e si prevede che l'accesso ai locali sia consentito solo ai soggetti muniti di

Advertising

StudioCanu : Esame avvocati 2022: doppio orale e green pass - StudioCanu : Esame avvocati 2022: doppio orale e green pass - AvvCanu : Esame avvocati 2022: doppio orale e green pass - andreaugolini90 : @dottorbarbieri Si passa dalle riaperture e capienze al Garante della Privacy, poi l'accoglienza dei profughi afgha… - giovaniavvocati : Ospite di @GiustiziaCaffe il Presidente Nazionale di @giovaniavvocati @fpPerchi per parlare di Professione, compe… -

Ultime Notizie dalla rete : Esame avvocati

...quindi rinviato per la prosecuzione alla prossima udienza del 29 ottobre per iniziare con l'... Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagliAldo Ferraro, Rossella Cerminara, ...Infine c'è anche la psichiatra Monica Venturini (difesa dagliSandra Vannucci e Alessandra ... prevede controlli "settimanali o bisettimanali", e soprattutto l'delle urine per ...Il decreto sulle capienze, contenente le regole per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, è stato pubblicato la scorsa notte in Gazzetta ufficiale ed è in vigore da oggi. Le nuove ...Trattamento dati personali sempre consentito alle Pa e alle loro partecipate se perseguono interessi pubblici. Pnrr: pareri del Garante entro 30 giorni ...