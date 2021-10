Così il Molnupiravir può annientare il Covid. A che punto è la sperimentazione (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una rivoluzione: lo scorso venerdì 1° ottobre, l’azienda farmaceutica Merck Sharp & Dohme, meglio conosciuta come MSD, ha reso pubblica una nota nella quale annuncia che chiederà all’Fda (Food & Drug Administration) americana l’autorizzazione per utilizzare – in casi d’emergenza – il nuovo farmaco antivirale Molnupiravir. Si tratta della prima pillola contro il Covid-19, ancora in fase di sperimentazione. Sembra che il Molnupiravir finora abbia dato risultati estremamente positivi, arrivando a ridurre di oltre il 50% l’indice di mortalità e il rischio di ospedalizzazione. I soggetti sui quali è stato testato il farmaco sono stati per la maggior parte pazienti affetti da patologie croniche e quindi considerati ad alto rischio. La ricerca che ha condotto a questo farmaco è il frutto di una collaborazione tra MSD ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una rivoluzione: lo scorso venerdì 1° ottobre, l’azienda farmaceutica Merck Sharp & Dohme, meglio conosciuta come MSD, ha reso pubblica una nota nella quale annuncia che chiederà all’Fda (Food & Drug Administration) americana l’autorizzazione per utilizzare – in casi d’emergenza – il nuovo farmaco antivirale. Si tratta della prima pillola contro il-19, ancora in fase di. Sembra che ilfinora abbia dato risultati estremamente positivi, arrivando a ridurre di oltre il 50% l’indice di mortalità e il rischio di ospedalizzazione. I soggetti sui quali è stato testato il farmaco sono stati per la maggior parte pazienti affetti da patologie croniche e quindi considerati ad alto rischio. La ricerca che ha condotto a questo farmaco è il frutto di una collaborazione tra MSD ...

