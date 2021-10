Coronavirus oggi Brusaferro | Iss | curva in costante calo | Rt sotto all’1 dato importante

Advertising

Emilia - Romagna Sono 270 i nuovi positivi alin Emilia - Romagna, nel giorno in cui si ... Due i decessi di persone positive al test del Covid - 19, nessuno di, sono stati comunicati ...Mentre cala il numero dei nuovi contagiati, anchenumeri stazionari in Liguria nel bollettino Covid quotidiano della regione. Sono infatti 70 i nuovi positiviin Liguria, a fronte di 2.725 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 4.194 antigenici rapidi), uno ogni 38,92 pari al 2,5% . Nel genovese sono 33 i nuovi contagiati, rispetto ...Sono 3.023 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 271.566 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta all'1,1% ...” Da lunedì 11 ottobre, così come stabilito dall’ultimo decreto approvato dal Governo, riaprono anche a Napoli i luoghi di cultura, tra i quali i cinema e i teatri, con la capienza al 100%. Ma purtrop ...