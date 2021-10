Cinema e teatri pieni al 100%, le discoteche fino alla metà (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il governo viene incontro alle richieste di esercenti e forze politiche e aumenta le capienze consentite in Cinema, teatri, stadi e discoteche. Il decreto sulle riaperture, approvato dal Consiglio dei ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il governo viene incontro alle richieste di esercenti e forze politiche e aumenta le capienze consentite in, stadi e. Il decreto sulle riaperture, approvato dal Consiglio dei ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Siamo nelle condizioni di ripartire. La filiera di cultura, spettacolo e degli eventi deve riprendere a pieno regim… - GiuseppeConteIT : Per cinema, teatri e spazi culturali saltano i limiti di capienza. Il @Mov5Stelle ha chiesto con forza più coraggio… - dariofrance : Finalmente tutta la #cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre #cinema #teatri e #concerti al chiuso e all’apert… - TeatroVerdiTS : RT @TgrRaiFVG: Via libera dal CdM alla riapertura delle discoteche al 50% della capienza e degli stadi al 75%. C'è una importante novità ch… - Carmela_oltre : RT @greenMe_it: Approvato il Decreto capienze: le nuove regole per cinema, teatri, musei e stadi -