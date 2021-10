Che cosa si sta facendo per risolvere i problemi con lo streaming di Dazn

Leggi su cityroma

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Logo(foto di Danilo Di Giovanni/NurPhoto via Getty Images)Un procedimento d’urgenza si è reso “necessario e non più procrastinabile” da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nei confronti di, dopo i disservizi avvenuti sin dalle primissime giornate di campionato sulla piattaforma che trasmette via web le partite, avendo acquisito i diritti tv per il triennio appena iniziato con un’offerta vincente alla Lega Serie A. Il Garante ha ordinato alla società di impegnarsi a “ogni comportamento rispettoso dei diritti degli utenti adottando ogni accorgimento funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma di origine del segnale televisivo trasmesso in liveed implementando al contempo un servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente, che preveda la possibilità di un ...