Bebe Vio | «Per una senza gambe la cosa più difficile al mondo è sopravvivere sui sampietrini»

Il Corriere della Sera intervista Bebe Vio, medaglia d'oro nel fioretto individuale e d'argento in quello a squadre alle Paralimpiadi di Tokyo. Racconta di cadere di continuo. «Mi faccio male in qualsiasi modo, camminando per strada, salendo le scale, scendendo due gradini… Mi faccio male se piove e scivolo, mi faccio male se inciampo in una pietra, mi faccio male se mi distraggo un attimo e mi si storce un ginocchio… Non bastasse, a Trastevere dove faccio l'università americana, è pieno di sampietrini… Per una senza le gambe è la cosa più difficile del mondo, sopravvivere sopra ai sampietrini». Si definisce una gran testarda. «Testarda, più che dura. Per questo resisto a tutto». L'ultima impresa è stata salire sulla vetta dello ...

