Anche il Napoli segue Lucca, il bomber 2000 che sta stupendo tutti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Napoli sta seguendo Lorenzo Lucca Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il ds Cristiano Giuntoli sta seguendo molto da vicino l’attaccante del Pisa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilstando LorenzoCome riportato da Radio Kiss Kiss, il ds Cristiano Giuntoli stando molto da vicino l’attaccante del Pisa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

BentivogliMarco : Quando si perde si sta accanto a chi ha portato la bandiera anche per te. Correre a Napoli per cercare un selfie da… - you_trend : ?? L'apporto del Movimento 5 Stelle è stato decisivo nella vittoria al primo turno di Lepore a Bologna e di Manfredi… - sbonaccini : Romeo (Lega): “abbiamo perso a Milano, Bologna e Napoli, ma abbiamo vinto in comuni anche più grandi come Grosseto,… - MarceVann : RT @LaFATAa5Stelle: @MarceVann @CarloneDaniela @CarlaKaky @BiwiMobu @73Orlando73 @DMALAGIGI2 @gabelmanu @RisatoNicola @AleFiveStars @marcel… - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA GIUNTOLI BRUCIA LA CONCORRENZA, IL DS PRONTO A CHIUDERE UN ACQUISTO. CHE COLPO PER IL NAPO… -