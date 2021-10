1 minuto in Borsa 8 ottobre 2021

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Tele) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Tenaris (+2.23%). Le peggiori performance si registrano su A2A, che ottiene -2.49%. Invariato lo spread, che si posiziona a +103 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0.87%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sulla Bilancia commerciale in Germania, pari a 13 Mld Euro, e il dato sul PMI servizi Caixin in Cina, pari a 53.4 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che della Variazione occupati. Attesa una partenza stabile per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future ...