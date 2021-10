Voci e gossip su Elodie e Marracash: “stanno ancora insieme?” Le dichiarazioni di lei (Di giovedì 7 ottobre 2021) Elodie e Marracash stanno ancora insieme? Si rincorrono Voci ma l’artista romana ha spazzato via ogni dubbio: ecco cosa ha dichiarato. Mantengono molto privata la loro storia d’amore: per questo motivo nelle ultime settimane, i fan, preoccupati e curiosi, hanno pensato ad una crisi. Un falso allarme: Elodie e Marracash non si sono lasciati, la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito Sologossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 7 ottobre 2021)? Si rincorronoma l’artista romana ha spazzato via ogni dubbio: ecco cosa ha dichiarato. Mantengono molto privata la loro storia d’amore: per questo motivo nelle ultime settimane, i fan, preoccupati e curiosi, hanno pensato ad una crisi. Un falso allarme:non si sono lasciati, la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito Solo.it.

Advertising

BakshDark : @giustounpelo3 @silenzio212 @maratea23 Scusa, ma io non mi sento imbecille, anzi. Il motivo non è la vita privata d… - Davjd_S : RT @GermanoDottori: Gossip. Mentre Melania è ancora moglie di Donald Trump, girano voci relative ad un divorzio in casa Merkel - vaniacavi : RT @GermanoDottori: Gossip. Mentre Melania è ancora moglie di Donald Trump, girano voci relative ad un divorzio in casa Merkel - RobRe62 : RT @GermanoDottori:Gossip. Mentre Melania è ancora moglie di Donald Trump, girano voci relative ad un divorzio in casa Merkel - Vince08440165 : RT @GermanoDottori: Gossip. Mentre Melania è ancora moglie di Donald Trump, girano voci relative ad un divorzio in casa Merkel -