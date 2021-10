Uomini e Donne, Tina nega di essere andata a cena con Gemma, ma Rosica l’incastra di nuovo: “Prendono in giro” (VIDEO) (Di giovedì 7 ottobre 2021) Durante la messa in onda di ieri di Uomini e Donne, Tina ha smentito le accuse diffuse di recente dall’influencer Alessandro Rosica, secondo cui sarebbe stata avvistata a cena con Gemma. Il giovane aveva pubblicato delle segnalazioni secondo cui le due dame del talk show di Maria De Filippi discuterebbero solo per finta. Ebbene, dopo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 7 ottobre 2021) Durante la messa in onda di ieri diha smentito le accuse diffuse di recente dall’influencer Alessandro, secondo cui sarebbe stata avvistata acon. Il giovane aveva pubblicato delle segnalazioni secondo cui le due dame del talk show di Maria De Filippi discuterebbero solo per finta. Ebbene, dopo L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - ladyonorato : Prima o poi tutto questo finirà. Ma non potremo mai dimenticare quanti uomini e donne abbiamo perso a causa di poli… - deddymyall : RT @xflyawaystew: ??- abbiamo sempre voluto che i personaggi rispecchiassero la realtà…e siamo onesti gli uomini come anche le donne a volt… - BlackWhiteRed02 : @FLoyakono Hai scritto 'sei rimasta' ma guarda che sono più gli uomini che non vogliono stare soli e si accontentan… -