Tim disabilita in via precauzionale utenza MyTIM | centinaia di credenziali hackerate

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 7 ottobre 2021) TIM tramite comunicato ufficiale ha reso noto di alcune attività anomaleeffettuate da soggetti terzi sconosciuti che potrebbero aver rubato ledi accesso di alcuni clienti TIM ha inviato una mail ad alcuni clienti per informarli che, a seguito delle proprie attività di controllo di sicurezza sugli impianti, sono emerse alcune “Attività anomale” svolte da soggetti terzi, che potrebbero compromettere la riservatezza delledi accesso ae coinvolgere soggetti terzi che accedono vari servizi on line. Tuttavia, l’operatore ha assicurato che i dati coinvolti non contengano informazioni che possano riguardare i pagamenti. Per questo motivo l’operatore sta comunicando via email ad alcuni clienti la disattivazione, in via, delle...