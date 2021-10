Surriscaldamento delle caldaie (Di giovedì 7 ottobre 2021) Anche le caldaie di qualità possono presentare, di tanto in tanto, delle difficoltà nel funzionamento. Tra i problemi più seri che possiamo riscontrare c’è il Surriscaldamento della caldaia stessa. Grazie a un meccanismo di sicurezza, introdotto in tutte le caldaie moderne, quando la temperatura raggiunge un livello pericoloso, l’unità si spegne automaticamente. In questo modo, si evitano le conseguenze più disastrose: in passato, infatti, le caldaie surriscaldate se non riparate in tempo, rischiavano di esplodere. Oggi, per fortuna, la possibilità che scenari di questo tipo si verifichino è davvero rara. Tuttavia è sempre bene comprendere se la tua caldaia si sta surriscaldando e per quale motivo: soltanto così sarà possibile prenotare un consulto tecnico e risolvere il guasto il prima possibile. ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021) Anche ledi qualità possono presentare, di tanto in tanto,difficoltà nel funzionamento. Tra i problemi più seri che possiamo riscontrare c’è ildella caldaia stessa. Grazie a un meccanismo di sicurezza, introdotto in tutte lemoderne, quando la temperatura raggiunge un livello pericoloso, l’unità si spegne automaticamente. In questo modo, si evitano le conseguenze più disastrose: in passato, infatti, lesurriscaldate se non riparate in tempo, rischiavano di esplodere. Oggi, per fortuna, la possibilità che scenari di questo tipo si verifichino è davvero rara. Tuttavia è sempre bene comprendere se la tua caldaia si sta surriscaldando e per quale motivo: soltanto così sarà possibile prenotare un consulto tecnico e risolvere il guasto il prima possibile. ...

