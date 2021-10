Quadarella sulla Pellegrini | ' Vorrei la sua determinazione E Totti'

Advertising

La campionessa del nuoto azzurro Simona, opsite della prima giornata del Festival dello Sport si racconta a Stefano Arcobelli in Sala DeperoSull'esperienza complessiva a Tokyo 2020, lasi soffermamancanza degli spettatori: "E' stato strano gareggiare senza pubblico, non mi ha condizionato ma era strano che non ci fosse ...Le dichiarazioni di Simona Quadarella al Festival dello Sport: "Tokyo mi ha cambiato. Negli 800 poche forze, bronzo una conquista mentale" ...Oggi a Trento prima giornata della quarta edizione del Festival dello Sport. Tra le prime star a salire sul palco, alle 11 in Sala Depero, ci sarà una grande nuotatrice, anzi il bronzo olimpico, la ca ...