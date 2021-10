Premio Archivio Disarmo Colombe d’Oro per la Pace 2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Giunge alla XXXVII edizione il Premio Colombe d’Oro per la Pace, organizzato da Archivio Disarmo con il sostegno delle Cooperative aderenti a Legacoop. Le Colombe d’Oro di quest’anno hanno come filo rosso i conflitti che aggrediscono il Sud del mondo, in particolare quel Medio Oriente allargato afflitto da violenza politica, assenza di democrazia e violazioni dei diritti umani. Il prossimo 13 ottobre verranno premiati a Roma i giornalisti: Giulia Bosetti, inviata e co-autrice di numerose inchieste della trasmissione televisiva Rai “Presadiretta”, nel 2021 ha curato – insieme a Marianna De Marzi, Pablo Castellani, Raffaele Manco e Alessandro Marcelli – l’inchiesta sul business delle esportazioni italiane di armi. Osserva Giulia ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Giunge alla XXXVII edizione ilper la, organizzato dacon il sostegno delle Cooperative aderenti a Legacoop. Ledi quest’anno hanno come filo rosso i conflitti che aggrediscono il Sud del mondo, in particolare quel Medio Oriente allargato afflitto da violenza politica, assenza di democrazia e violazioni dei diritti umani. Il prossimo 13 ottobre verranno premiati a Roma i giornalisti: Giulia Bosetti, inviata e co-autrice di numerose inchieste della trasmissione televisiva Rai “Presadiretta”, nelha curato – insieme a Marianna De Marzi, Pablo Castellani, Raffaele Manco e Alessandro Marcelli – l’inchiesta sul business delle esportazioni italiane di armi. Osserva Giulia ...

