Premier, il Newcastle passa al fondo PIF: “Puntiamo ai trofei più importanti” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Newcastle cambia ufficialmente proprietario. È arrivata la conferma direttamente dalla Premier League, che fa sapere con un comunicato: “La Premier League, Newcastle United FC e St. James Holdings Limited hanno risolto oggi la controversia sull’acquisizione del club da parte del consorzio di PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media. Il club è stato ceduto al consorzio con effetto immediato. Tutte le parti hanno concordato che l’accordo è necessario per porre fine alla lunga incertezza dei tifosi sulla proprietà del club. La Premier League ha ora ricevuto assicurazioni legalmente vincolanti che il Regno dell’Arabia Saudita non controllerà il Newcastle United Football Club”. Sul sito del club inglese, ha invece parlato la nuova proprietà che ha ammesso ambizioni ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilcambia ufficialmente proprietario. È arrivata la conferma direttamente dallaLeague, che fa sapere con un comunicato: “LaLeague,United FC e St. James Holdings Limited hanno risolto oggi la controversia sull’acquisizione del club da parte del consorzio di PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media. Il club è stato ceduto al consorzio con effetto immediato. Tutte le parti hanno concordato che l’accordo è necessario per porre fine alla lunga incertezza dei tifosi sulla proprietà del club. LaLeague ha ora ricevuto assicurazioni legalmente vincolanti che il Regno dell’Arabia Saudita non controllerà ilUnited Football Club”. Sul sito del club inglese, ha invece parlato la nuova proprietà che ha ammesso ambizioni ...

