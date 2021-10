Peschiera, blocca in auto e rapisce ex fidanzata, arrestato per stalking e per sequestro di persona (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'uomo ha bloccato in auto la donna, costringendola a salire sui sedili posteriori sotto la minaccia di una grossa chiave a brugola Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'uomo hato inla donna, costringendola a salire sui sedili posteriori sotto la minaccia di una grossa chiave a brugola

