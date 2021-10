ORA O MAI PIÙ TORNA SU RAI1 NEL 2022: CARLO CONTI AL TIMONE E SFIDA CON C’È POSTA PER TE? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Finalmente il pubblico è stato accontentato? Uno dei titoli più amati dai social starebbe per TORNAre su RAI1. Parliamo del talent show Ora o Mai Più, condotto da Amadeus con successo di pubblico e critica fino al 2019. Poi è rimasto nel cassetto a causa degli impegni del conduttore con il Festival di Sanremo, Soliti Ignoti e quest’anno anche Arena 60 70 80. Il tesTIMONE dovrebbe passare a CARLO CONTI, ideatore del format, e pare destinato al sabato sera invernale di RAI1, a partire da gennaio e in contrapposizione a C’è POSTA per Te. Così riferisce Dagospia. Qualcosa sembra muoversi, l’ipotesi di una terza edizione sarebbe sul tavolo: si starebbe ragionando a una nuova stagione a gennaio. La notizia più importante? Ora o mai più non dovrebbe essere condotto da ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 7 ottobre 2021) Finalmente il pubblico è stato accontentato? Uno dei titoli più amati dai social starebbe perre su. Parliamo del talent show Ora o Mai Più, condotto da Amadeus con successo di pubblico e critica fino al 2019. Poi è rimasto nel cassetto a causa degli impegni del conduttore con il Festival di Sanremo, Soliti Ignoti e quest’anno anche Arena 60 70 80. Il tesdovrebbe passare a, ideatore del format, e pare destinato al sabato sera invernale di, a partire da gennaio e in contrapposizione a C’èper Te. Così riferisce Dagospia. Qualcosa sembra muoversi, l’ipotesi di una terza edizione sarebbe sul tavolo: si starebbe ragionando a una nuova stagione a gennaio. La notizia più importante? Ora o mai più non dovrebbe essere condotto da ...

Advertising

NetflixIT : ANSIA over 9.000 quando manca un quarto d’ora alla fine della stagione e la voglia di sapere come finisce coincide… - DSantanche : La Rai nel 2017 ha prodotto una fiction esegetica su Lucano, costata oltre 1,6 mln e mai andata in onda. Realizzata… - Mov5Stelle : Il ddl a firma @CatalfoNunzia fissa un principio semplice: nessun lavoratore può guadagnare meno di quanto previsto… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: ORA O MAI PIÙ TORNA SU RAI1 NEL 2022: CARLO CONTI AL TIMONE E SFIDA CON C'È POSTA PER TE? - Sakurauchi_Hime : RT @AnnaGedeone1970: @sole24ore Coloro ai quali egli comanda, si muovono soltanto per un ordine, mai per un sentimento di amore. Ora egli s… -