Napoli su Schuurs dell’Ajax. Il difensore potrebbe arrivare a costo zero

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilsu Perr. Ilha un fisico e uno stile che ricordano Matthijs De Ligt:a parametro. SHUURS NEL MIRINO DELSecondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb.com ilavrebbe messo nel mirino Perr. ilè una delle occasioni più importanti che molti club di Serie A stanno valutando in vista di gennaio. Perché il classe 1999, scuola Fortuna Sittard e da lì pernoin ogni sua categoria, in questa stagione non sta trovando grande spazio con Erik ten Hag. A sorpresa, visto che il rinnovo pareva propedeutico per blindarlo e lanciarlo come titolarissimo dell’undici dei lancieri ...