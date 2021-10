Nandez vuole lasciare il Cagliari, il Napoli è sulle sue tracce: la cifra chiesta da Giulini (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nahitan Nandez vuole lasciare Cagliari già a gennaio. Il suo agente, Pablo Bentancur, lo ha già affermato nelle scorse settimane e ha fatto anche il nome del Napoli tra le tre squadre che lo seguono con interesse. Nahitan Nandez Napoli L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione. Il calciatore uruguagio è insofferente e vorrebbe lasciare subito il capoluogo sardo e questa è una carta che può giocare a favore delle pretendenti per far abbassare il costo del cartellino. Infatti, il Cagliari ha sempre chiesto i 35 milioni della clausola rescissoria per cedere Nandez, ma è difficile che la cifra resti quella in questa situazione post Covid. Probabilmente il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nahitangià a gennaio. Il suo agente, Pablo Bentancur, lo ha già affermato nelle scorse settimane e ha fatto anche il nome deltra le tre squadre che lo seguono con interesse. NahitanL'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione. Il calciatore uruguagio è insofferente e vorrebbesubito il capoluogo sardo e questa è una carta che può giocare a favore delle pretendenti per far abbassare il costo del cartellino. Infatti, ilha sempre chiesto i 35 milioni della clausola rescissoria per cedere, ma è difficile che laresti quella in questa situazione post Covid. Probabilmente il ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - tuttonapoli : CdS - Nandez insofferente, vuole lasciare Cagliari e c'è il Napoli: la cifra per la cessione - Inter_Rompi : Oggi, fortunatamente, Handanovic ha giocato la prima delle sue 10 prestazioni sufficienti a stagione. Male la forma… - golovinismo : RT @BisInterista: Nandez vicinissimo alla Roma, ma va bene così. All'Inter serve più Marin, se proprio si vuole pescare in casa Cagliari - BisInterista : Nandez vicinissimo alla Roma, ma va bene così. All'Inter serve più Marin, se proprio si vuole pescare in casa Cagliari -