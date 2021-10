Monica Setta torna con la nuova edizione di “Parla con lei – Storie di donne che fanno la differenza”

(Di giovedì 7 ottobre 2021)– foto di Federico GubertiROMA – Al via su Rai Isoradio ladi “con lei –dichela”.su Rai Isoradio a partire da sabato 9 ottobre tutti i pomeriggi del week end, dalle ore 16 alle ore 17, con ladel fortunato programma, che ha caratterizzato il palinsesto della scorsa primavera, e dopo il programma estivo, sempre su Isoradio, “Lido”. La trasmissione è dedicata alleche raccontano la loro quotidianità in periodo post pandemico. Novità della stagione è l’arrivo delle “quote azzurre” tra gli ospiti. Le prime ...

