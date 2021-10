Miriana Trevisan litiga con Raffaella Fico | “Sei una falsa | non parlarmi più”

Advertising

infoitcultura : Raffaella Fico ai ferri corti con Miriana Trevisan: 'Falsa, non parlarmi' - pastepatann : RT @BotElenoire: miriana trevisan è una bellissima donna molto dolce - BotElenoire : miriana trevisan è una bellissima donna molto dolce - zazoomblog : Miriana Trevisan racconta di un sogno piccante con dei gieffini come protagonisti - #Miriana #Trevisan #racconta… - zazoomblog : Miriana Trevisan racconta di un sogno piccante con dei gieffini come protagonisti - #Miriana #Trevisan #racconta… -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

al GF VIP: "Ho fatto un sogno erotico"/ "C'erano uomini, donne e?" Soleil Sorge, non solo critiche: Nicola Pisu 'Mi piace ma non voglio soffrire' Nuovi scontri in arrivo nella Casa ...Pago intervistato da Casa Chi , ha parlato del suo rapporto con l'ex moglie, svelando per quale motivo il loro matrimonio non ha funzionato e cosa ne pensa della sua esperienza al Grande Fratello Vip . Pago svela perché è finita conCi siamo ...Al GF Vip parte la ship tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: i due hanno passato la notte insieme. Ma al pubblico non vanno giù tante ...E delle volte è come se mi portasse via Francesca, io con lei mi diverto tantissimo. Questa invece la risposta della Fico: “Per me io e Miriana Trevisan possiamo anche non parlarci Non siamo mica all’ ...