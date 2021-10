Maltempo | in fiamme cabina elettrica del Dipartimento di Giurisprudenza | sede chiusa per due giorni

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ilcontinua a fare danni a Napoli. I forti temporali che si stanno riversando sulla città ormai da qualche giorno hanno creato e continuano a creare non pochi disagi. La scorsa notte, ad esempio, la pioggia ha provocato danni a due cabine elettriche deldidella Federico II, in via Porta di Massa: il guasto ha provocato un incendio e la conseguente interruzione dell’energiae dell’acqua corrente in tutto l’edificio. Per questo motivo laresteràper due, oggi, giovedì 7 e domani, venerdì 8 ottobre, per consentire ai tecnici incaricati di riportare la situazione alla normalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

