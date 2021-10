Loredana Bertè a Star in the Star del 7 ottobre 2021 gallery e video

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella quarta puntata diin the, di questa sera, 7, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, si è esibita nuovamente anchecon il brano Il mare d’inverno. Non si trattava della vera, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione ha cantato in playback, mentre in seguito la sua voce originale si è rivelata. Veramente eccezionale stasera. Non che le scorse settimane non fosse stata brava (anzi!), ma stasera si è davvero superata, risultando praticamente identica all’originale. Avevamo ipotizzato inizialmente si trattasse di Irene Grandi, ma ormai siamo sempre più convinti che sotto il ...