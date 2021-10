Lena Dunham sul body shaming: "Quando smetteremo di credere che chi è magro è felice?" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lena Dunham si scaglia contro chi fa body shaming, dopo alcuni commenti fastidiosi arrivati dopo aver condiviso le foto del suo matrimonio, avvenuto poco più di un paio di settimane fa. Lena Dunham ha parlato di body shaming dopo che, ancora una volta, ha ricevuto commenti poco graditi sulla sua forma fisica dopo aver condiviso alcune foto del suo recente matrimonio. Oscar 2020, Lena Dunham: "Il discorso di Joaquin Phoenix mi ha fatto diventare vegana" La star di Girls ha pubblicato una foto di sé stessa sorridente su Instagram, accompagnata da un lungo commento, scritto per affrontare le recenti molestie che ha ricevuto per il suo aspetto. Lena Dunham, infatti, ha parlato ancora una ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021)si scaglia contro chi fa, dopo alcuni commenti fastidiosi arrivati dopo aver condiviso le foto del suo matrimonio, avvenuto poco più di un paio di settimane fa.ha parlato didopo che, ancora una volta, ha ricevuto commenti poco graditi sulla sua forma fisica dopo aver condiviso alcune foto del suo recente matrimonio. Oscar 2020,: "Il discorso di Joaquin Phoenix mi ha fatto diventare vegana" La star di Girls ha pubblicato una foto di sé stessa sorridente su Instagram, accompagnata da un lungo commento, scritto per affrontare le recenti molestie che ha ricevuto per il suo aspetto., infatti, ha parlato ancora una ...

