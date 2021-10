La vendetta delle Juana, la recensione: sbarca su Netflix il remake della popolare telenovela colombiana (Di giovedì 7 ottobre 2021) La recensione de La vendetta delle Juana: cinque donne con lo stesso nome e delle voglie identiche sulla pelle decidono di allearsi per scoprire la verità sul proprio passato. La narrativa latinoamericana sta guadagnando sempre più spazio all'interno di una piattaforma come Netflix e in particolare quella messicana, con successi come El club e Control Z; a questi si unisce La vendetta delle Juana, serie tv basata sulla famosa telenovela creata dall'attore, regista e scrittore colombiano Bernardo Romero Pereiro nel 1997. Disponibile per lo streaming dal 6 ottobre e composto da 18 episodi di durata variabile (tra i 33 e i 48 minuti), lo show è scritto da Jimena Romero, figlia del creatore della serie tv ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lade La: cinque donne con lo stesso nome evoglie identiche sulla pelle decidono di allearsi per scoprire la verità sul proprio passato. La narrativa latinoamericana sta guadagnando sempre più spazio all'interno di una piattaforma comee in particolare quella messicana, con successi come El club e Control Z; a questi si unisce La, serie tv basata sulla famosacreata dall'attore, regista e scrittore colombiano Bernardo Romero Pereiro nel 1997. Disponibile per lo streaming dal 6 ottobre e composto da 18 episodi di durata variabile (tra i 33 e i 48 minuti), lo show è scritto da Jimena Romero, figlia del creatoreserie tv ...

