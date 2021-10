Juventus Under 23, Miretti decisivo anche in Nazionale Under 19 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ha cominciato a segnare e ad essere decisivo e adesso sembra non volersi fermare più. Fabio Moretti anche in Nazionale Under 19 ha messo la sua firma nel tabellino dei marcatori. Suo il gol del vantaggio contro la Lituania, allo scadere del primo tempo trova la conclusione vincente dal limite dell’area di rigore. Partita finita sul 2-0, con il giovane centrocampista della Juventus Under 23 che ha contribuito ai primi tre punti per le qualificazioni dell’Italia per l’Europeo, ma anche con il suo club ha fornito gol e prestazioni da predestinato. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ha cominciato a segnare e ad esseree adesso sembra non volersi fermare più. Fabio Morettiin19 ha messo la sua firma nel tabellino dei marcatori. Suo il gol del vantaggio contro la Lituania, allo scadere del primo tempo trova la conclusione vincente dal limite dell’area di rigore. Partita finita sul 2-0, con il giovane centrocampista della23 che ha contribuito ai primi tre punti per le qualificazioni dell’Italia per l’Europeo, macon il suo club ha fornito gol e prestazioni da predestinato. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

