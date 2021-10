Il numero di telefono di «Squid Game» bombardato dalle chiamate | Netflix modifica la scena

(Di giovedì 7 ottobre 2021)modificherà ladiin cui compare ildisul bigliettino del gioco al centro della serie tv sudcoreana. Gli episodi, diretti da Hwang Dong-hyuk, sono disponibili sulla piattaforma dal 17 settembre: da quel momento, ilcorrispondente alè stato riempito di telefonate. Secondo quanto riportato dalla Cnn, la proprietaria dell’utenza è da 16 anni Kim Gil-young, una donna che gestisce una pasticceria nella contea di Seongju, in Corea del Sud. Da quando la serie è uscita, la donna ha dichiarato di aver ricevuto centinaia di telefonate e di messaggi, tra cui anche diversi insulti. «La mia vita è stata distrutta», ha detto in un colloquio con la testata statunitense, dichiarando di avere iniziato a ...

Advertising

TIM4ULuca : @sabidellaquila Ciao, potresti inviare un messaggio privato con il tuo numero di telefono, nome, cognome e codice f… - Open_gol : La donna proprietaria del numero ha raccontato di aver iniziato a soffrire di un disturbo da stress - forfuckkssaaake : che poi è un sacco dolce con me, mi chiede sempre una miriade di cose manco mi conoscesse ?? mi ha pure detto che mi… - TIM4UAlessio : @TammaroMoscato Ciao, risulta un tuo messaggio privato in carico alla collega Sara, ti invito a integrarlo con la r… - BlastingItalia : 5 curiosità su Squid Game: il numero di telefono sul biglietto da visita esiste davvero #squidgamenetflix… -

Ultime Notizie dalla rete : numero telefono

Al, prima che andassi, mi aveva raccomandato di portare un costume da bagno, cosa che feci,... *Estratto di un capitolo del libro "Ilda Boccassini, La Stanza30, cronache di una vita" ...A causa dei posti limitati è consigliata la prenotazione via mail all'indirizzo teatrodellajuta@gmail.com o aldi345 - 0604219 Lo spettacolo fa parte del progetto "Ri - generazioni ...Netflix ha preso una decisione concreta per arginare il problema dovuto alla pubblicazione di un numero telefonico reale nella popolare serie Squid Game.Quanti episodi ha Squid Game? Ecco il numero di puntate della serie tv coreana disponibile in streaming a partire dal 17 settembre su Netflix.