GF VIP6 | LA QUIETE PRIMA DELLA TEMPESTA | MA UNA BOMBA E’ PRONTA AD ESPLODERE! ECCO DI CHE SI TRATTA

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Armonia e pace regnano all’internocasa del Grande Fratello Vip. Ma la prossima puntata si avvicina e i presupposti non sono dei migliori Dall’alba di questa mattina, regna il sereno all’internocasa più spiata dìItalia. Tra effusioni d’amore, gesti di complicità, risate a crepapelle e attività ludiche piacevolmente condivise, i coinquilini sembrano essersi dimenticati delle vicissitudini di cui sono stati protagonisti nei giorni precedenti. Anche tra le sorelle Selassiè e Soleil Sorge sembra esserci affinità: le quattro ragazze ridono e scherzano tra loro, risultando più affiatate che mai e pronte a ricominciare con nuovi presupposti. La nona puntata del serale, però, è già alle porte e ciò che succederà non lascia spazio a convenevoli e smancerie. Ripercorrendo gli ultimi giorni, infatti, impossibile non affrontare il caso Manuel e Lulù: ...