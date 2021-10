Fino all’ultimo battito: ecco dove è girata la fiction di successo di Raiuno (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ambientata a Bari, la serie Fino all’ultimo battito con Marco Bocci: ma ecco dove è girata la fiction di successo di Raiuno. (screenshot video)Sta avendo molto successo la fiction che va in onda in su Raiuno in queste settimane e che si intitola Fino all’ultimo battito. Protagonista è Marco Bocci, il quale interpreta un medico cardiochirurgo di Bari, Diego Mancini, e che ha due figli, Anna e il piccolo Paolo, affetto da cardiomiopatia. Nella vicenda descritta dalla fiction, vediamo il medico alle prese con una serie di intrighi e vicende complicate. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diego Mancini, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ambientata a Bari, la seriecon Marco Bocci: maladidi. (screenshot video)Sta avendo moltolache va in onda in suin queste settimane e che si intitola. Protagonista è Marco Bocci, il quale interpreta un medico cardiochirurgo di Bari, Diego Mancini, e che ha due figli, Anna e il piccolo Paolo, affetto da cardiomiopatia. Nella vicenda descritta dalla, vediamo il medico alle prese con una serie di intrighi e vicende complicate. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diego Mancini, ...

Advertising

Azzurri : #Under21 ???? ?? Qualificazioni Euro 2023, Paolo #Nicolato: “Con la #Bosnia ci vuole grande attenzione, sarà una ga… - BentivogliMarco : #finoallafine la Sindaca #Raggi é riuscita fino all'ultimo giorno a dar prova di se. Caos in molti seggi per le… - ZeusMega : @Bacco76496820 Ok, grazie! Quindi: Domenica: Cuori Lunedì: Imma Martedì: Film o Fiction di 1 puntata Giovedì: Blanc… - xshakeitoutx : @chiaraaries_ ci ho sperato fino all'ultimo ???? - _COVIT__19_ : @Salvo48798269 @Cavalodiritorno @Ettore_Rosato Avete tirato escrementi fino all'ultimo giorno di campagna cosa si aspetta? -