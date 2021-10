“Fidati, tu non hai idea…”. Manuel Bortuzzo, al GF Vip 6 la resa dei conti con Lulù (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le differenze caratteriali tra Lulù e Manuel Bortuzzo sembrano diventare sempre più ingombranti e pur avendone già parlato molte volte, i due sembrano non aver ancora trovato un modo per conciliare le loro diverse esigenze. Il punto è sempre lo stesso: Lucrezia vorrebbe trascorrere con lui più tempo e ricevere maggiori attenzioni, mentre Manuel vuole trascorrere del tempo anche insieme agli altri inquilini. Dopo lo sfogo che ha avuto con le sue coinquiline in stanza blu, Lucrezia prende da parte Manuel per spiegargli ancora una volta il momento di fragilità che sta vivendo e confessargli di avere molta paura di perderlo. Il ragazzo, dal canto suo, spiega per l’ennesima volta a Lucrezia di avere altre priorità e che non dovrebbe preoccuparsi di parlargli di ciò che le passa per la testa. GF ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le differenze caratteriali trasembrano diventare sempre più ingombranti e pur avendone già parlato molte volte, i due sembrano non aver ancora trovato un modo per conciliare le loro diverse esigenze. Il punto è sempre lo stesso: Lucrezia vorrebbe trascorrere con lui più tempo e ricevere maggiori attenzioni, mentrevuole trascorrere del tempo anche insieme agli altri inquilini. Dopo lo sfogo che ha avuto con le sue coinquiline in stanza blu, Lucrezia prende da parteper spiegargli ancora una volta il momento di fragilità che sta vivendo e confessargli di avere molta paura di perderlo. Il ragazzo, dal canto suo, spiega per l’ennesima volta a Lucrezia di avere altre priorità e che non dovrebbe preoccuparsi di parlargli di ciò che le passa per la testa. GF ...

