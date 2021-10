F1 | Toto Wolff prima del Gp di Turchia | “Dobbiamo essere aggressivi e massimizzare tutti i punti disponibili”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Verso il Gp di. L’appuntamento di domenica prossima sul tracciato di Istanbul è sempre più vicino e anche le scuderie iniziano a muovere le “prime schermaglie” nei confronti degli altri team. In casa Mercedes, dopo la vittoria numero 100 di Lewis Hamilton, avvenuta in concomitanza del Gp di Russia (a Sochi), a parlare è stato, il team principal, che ha detto: “C’è stato un gran fermento nel team nell’ultima settimana o giù di lì.di nuovo sul gradino più alto del podio – riporta il sito f1ingenerale.com – è stata una sensazione incredibile pernoi, in particolare dopo un weekend di gara così drammatico. Ovviamente è stato reso ancora più speciale dalla centesima vittoria di Lewis in F1. Al momento pietre miliari come questa sono eccezionali”. “Penso che ci vorrà tempo ...

Advertising

lyra_col : @daiisywar Si sono pazzeschi entrambi, gli unici che sembrano degli esseri umani ahah Anche se devo dire che ho un… - dinoadduci : Wolff: “Russell è diverso da Rosberg. Hamilton sarà il mago e George l’apprendista” - pancio27 : Wolff Toto,dice che,in @MercedesAMGF1, soffrono tutti,della 'Sindrome ddll'impostore'... Chissà perchè?!?? #F1 #ExF1 #F1diToto - Gazzetta_it : Wolff: “Russell è diverso da Rosberg. Hamilton sarà il mago e George l’apprendista” - MaraJbRomano : ?? Toto Wolff e il dream team del 2022 ??Hamilton vs Russell ??“Russell pronto a lottare per il titolo nel 2022” ? Sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Toto Wolff

La Gazzetta dello Sport

C'è chi ipotizza una possibile rivalità tra il sette volte campione del mondo e il nuovo arrivato, ma il direttore esecutivo Mercedes, scarta questa ipotesi.Massima aggressiva in casa Mercedes per il prossimo Gran Premio di Turchia, 16° appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Dopo la vittoria conquistata da Lewis Hamilton in Russia,ha tracciato gli obiettivi della squadra per il round all'Istanbul Park, precisando come l'intera squadra adotterà un approccio aggressivo per massimizzare la raccolta punti negli ultimi ...Il pilota Mercedes è convinto di poter ancora proseguire con le power unit numero due e tre dopo il k.o. della numero uno a Zandvoort nel corso del venerdì di prove libere ...La sfida infinita a Max Verstappen e alla Red Bullnon ha distolto lo sguardo della Mercedes dal futuro. Proprio per questo motivo, nel 2022, al posto di Valtteri Bottas, a fianco di Lewis Hamilton, ci ...