Docenti neoimmessi in ruolo, chi è esonerato dal ripetere anno di prova e formazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) I Docenti neoassunti o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per l'a.s. 2021/22 devono svolgere l'anno di formazione e prova. Alcuni di essi però non devono ripeterlo. Ecco chi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ineoassunti o che hottenuto il passaggio diper l'a.s. 2021/22 devono svolgere l'di. Alcuni di essi però non devono ripeterlo. Ecco chi L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docenti neoimmessi in ruolo, chi è esonerato dal ripetere anno di prova e formazione - ProDocente : Docenti neoimmessi in ruolo: ad ottobre gli incontri iniziali, a maggio quello finale. Totale 6 ore - orizzontescuola : Docenti neoimmessi in ruolo: ad ottobre gli incontri iniziali, a maggio quello finale. Totale 6 ore -