Dal Colosseo il grido di Francesco per la pace | “La guerra si prende gioco della vita umana”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Non si può giocare con ladei popoli e dei bambini” perché “è lache si”. Dal, teatro di “brutali divertimenti” e “spettacoli fratricidi” nella Roma imperiale, come li ha ribattezzati il Pontefice, Papae i leader di tutte le religioni rinnovano l’appello, rivolto ai politici dell’intero pianeta, alla. Ai piedi del Palatino, con il grande imam dell’università di Al Azar (Il Cairo), Al Tayyeb, il patriarca ortodosso Bartolomeo I, il Catholicos di tutti gli Armeni, Karekine II, il presidenteconferenza dei rabbini europei Pinchas Goldschmidt e ad esponenti buddisti e induisti, Bergoglio prega e invoca per il mondo, il dono ...

Antonella Palermo - Città del Vaticano Avvoltivento di una luminosa giornata d'autunno, leader religiosi e politici si raccolgono tra le splendide rovine della Roma antica, davanti al, nella coralità della cerimonia di chiusura della ...Poi l'arrivo a Palazzo Chigi, dove è stata accoltapresidente del consiglio Mario Draghi . '... Che appunto sarà ancora accanto al Papa per l'incontro alper la pace organizzato dalla ..."Le religioni, coltivando un atteggiamento contemplativo e non predatorio, sono chiamate a porsi in ascolto dei gemiti della madre terra, che subisce violenza". E' l'ultimo imperativo del discorso riv ..."L'opera di pace ha molte sfaccettature. Tanta gente si impegna a lavorare per la pace e non sempre questo lavoro è coronato dal successo. Però dobbiamo crederci profondamente. È possibile costruire l ...