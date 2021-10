Bianca Guaccero, single o fidanzata: l’ultimo indizio sulla vita privata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Bianca Guaccero, il ritorno di fiamma con l’ex Nicola Ventola è nel web da qualche settimana, le indiscrezioni stanno facendo il giro del web. Bianca Guaccero, il ritorno di fiamma con Nicola Ventola, single o fidanzata? (Getty Images)Durante l’estate sono stati diffusi alcuni rumors sul riavvicinamento della conduttrice e Nicola Ventola, l’ex calciatore e la showgirl sono stati visti più volte insieme e si sono scambiati delle dediche sui social. Il ritorno di fiamma potrebbe essere nell’aria, la showgirl ha chiarito la situazione con Nicola Ventola, dicendo che ogni anno spunta fuori sempre il solito gossip e questo fa ridere sia lei che lui. La realtà dei fatti è che i due sono grandi amici e si vogliono tanto bene, niente di più e niente di meno. I due erano una ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021), il ritorno di fiamma con l’ex Nicola Ventola è nel web da qualche settimana, le indiscrezioni stanno facendo il giro del web., il ritorno di fiamma con Nicola Ventola,? (Getty Images)Durante l’estate sono stati diffusi alcuni rumors sul riavvicinamento della conduttrice e Nicola Ventola, l’ex calciatore e la showgirl sono stati visti più volte insieme e si sono scambiati delle dediche sui social. Il ritorno di fiamma potrebbe essere nell’aria, la showgirl ha chiarito la situazione con Nicola Ventola, dicendo che ogni anno spunta fuori sempre il solito gossip e questo fa ridere sia lei che lui. La realtà dei fatti è che i due sono grandi amici e si vogliono tanto bene, niente di più e niente di meno. I due erano una ...

AndreaValag : RT @ItaliaRai: #FinoAllUltimoBattito con @MarcoBocci @bianca_guaccero #ViolantePlacido Terza puntata in onda nei seguenti orari: ??Stasera… - Ema_poet : RT @AndreaValag: Quando si prende la strada sbagliata si possono fare incontri pericolosi...?????? #stasera @RaiUno 21,25 #finoallultimobattit… - ItaliaRai : #FinoAllUltimoBattito con @MarcoBocci @bianca_guaccero #ViolantePlacido Terza puntata in onda nei seguenti orari:… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Su #Rai1 torna con il terzo appuntamento Marco Bocci al fianco di Bianca Guaccero e Violante Placido in '#FinoAllUltimoBatti… - zazoomblog : Detto Fatto Loretta Goggi interviene al telefono e Bianca Guaccero: “Io non …” - #Detto #Fatto #Loretta #Goggi -