Torino, via il dottor Paolo Minafra dopo le critiche di Juric (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prosegue la rivoluzione in casa Torino di Ivan Juric che nei giorni scorsi non aveva risparmiato critiche allo staff sanitario. "Il Torino Football Club comunica l'interruzione consensuale del rapporto di collaborazione professionale con il dottor Paolo Minafra, Responsabile Sanitario della prima squadra. La Società ringrazia il dottor Minafra per il lavoro svolto", è la nota del club granata. "Non so se tornano, è un punto dolente per me. Non so se tornano dopo la sosta. Sono già abbastanza arrabbiato su questo, ma non posso rispondere io", aveva detto Juric sugli infortuni. SportFace.

