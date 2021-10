Tootsie | una esilarante ed eterna commedia degli equivoci

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)La7D, ore 21.30. Con Dustin Hoffman, Jessica Lange e Geena Davis. Regia di Sydney Pollack. produzione USA 1982, Durata: 1 ora e 56 minuti LA TRAMA Dustin Hoffman è un attore bravo, entusiasta, ma fa fatica a trovare scritture (l'opinione del suo agente, è un gran rompiballe). Ridotto quasi alla disperazione, si traveste da donna e si propone per un ruolo in una sitcom televisiva molto seguita. Lo scritturano e ha subito un grande successo. E' ormai un divo. Anzi una diva. Come tale, vede le sue avances rifiutate da un'attrice (Jessica Lange) che gli piace da morire, ma rifiuta ovviamente un rapporto saffico. Ma intanto lui le avances le riceve dal padre della ragazza. PERCHÈ VEDERLO Perché a 40 anni di distanza rimane un'e una delle vette della ...

