Tokyo | Marcell Jacobs | ' A questo punto non mi pongo piu' limiti

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Non ho ancora realizzato quello che ho fatto: la sensazione e' di aver vinto una gara importante e non un'Olimpiade .e' positivo perche' cosi' mi posso concentrare gia' sui prossimi obiettivi.

Advertising

STnews365 : Marcell Jacobs: 'Ho una fame incredibile, voglio vincere tutto'. L'oro a Tokyo 2020: 'Bolt detiene ancora il record… - RadioR101 : #R101News: dopo l'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jacobs ora corre verso l'altare ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo Marcell

Agenzia ANSA

Lo ha dettoJacobs, doppio oro olimpico nello sprint a, a margine della celebrazione degli atleti delle Fiamme Oro presso il Salone d'Onore del Coni. 6 ottobre 2021Tra queste, sicuramente in tantissimi ricordano la vittora dell'oro olimpico diJacobs, che si è aggiudicato la gara dei 100 metri maschili a. Una vittoria storica, che è stata seguita ...'Non ho ancora realizzato quello che ho fatto: la sensazione e' di aver vinto una gara importante e non un'Olimpiade . Questo e' positivo ...L’estate 2021 è stata ricca di emozioni e di splendide imprese italiane. Tra queste, sicuramente in tantissimi ricordano la vittora dell’oro olimpico di Marcell Jacobs, che si è aggiudicato la gara de ...