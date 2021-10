Secondo Tremonti | riformare il catasto è un «suicidio politico»

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Giulio, più volte ministro dell’Economia nei governi Berlusconi e autore a sua volta di una riforma fiscale che non riuscì a portare a termine, è critico sul testo della legge delega sul riordino del fisco approvata dal governo. L’impianto, spiega alla Stampa, è «tipico della legislazione pre-illuministica, benevola, generica e provvidenziale. Come dire: “L’imperatrice Maria Teresa avrà cura del popolo della Carinzia”». Non solo:, la riforma delè «un».spiega: «In Europa spiegano che bisogna aumentare le imposte sulla casa, è un mantra. Io credo che il punto più alto dell’Europa sia il Trattato di Roma dove si dice che le imposte dirette sono nella sovranità dei singoli Stati. Non stiamo parlando di Google o Facebook, né del ...