Scaroni | «Perfetta unità di intenti tra Maldini | Gazidis e Pioli»

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Abbiamo unaditra. E’ tutto un mondo che la pensa allo stesso modo e trasmette segnali positivi alla squadra”. Lo ha detto il presidente del Milan Paolointervenendo a ‘Tutti Convocati’ su Radio 24. “Dalla sconfitta con l’Atalanta (5-0,ndr) tutto il Milan è cambiato, sotto la guida sicura dista facendo progressi ogni giorno, quello che mi piace di lui è che non si lamenta mai – ha proseguito – Trova sempre la soluzione giusta per affrontare la partita, è una persona veramente di qualità. Un futuro da dirigente per Ibrahimovic? La testa ce l’ha di sicuro, non so se avrà la voglia. Ma se così fosse, avrà tutti i mezzi per farlo”.