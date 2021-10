Advertising

sportli26181512 : Sarri lancia Patric, con l'Inter l'esame di maturità: Sarri lancia Patric, con l’Inter l’esame di maturità Pronto a… - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio: Sarri lancia Patric, con l’Inter l’esame di maturità - Gazzetta_it : Sarri lancia #Patric, con l’Inter l’esame di maturità #Lazio - infoitsport : Lazio-Lokomotiv Mosca, le formazioni ufficiali: Sarri lancia Basic, in panchina Milinkovic - LALAZIOMIA : Lazio-Lokomotiv Mosca, le formazioni ufficiali: Sarri lancia Basic, c'è Immobile -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri lancia

La Gazzetta dello Sport

Sarà la sua prima verifica da difensore centrale in una sfida d'alta quota della Lazio: sarà chiamato a ripagare la fiducia di. È stato infatti il tecnico toscano a reinventarlo in quel ruolo, ...... il suo giocatore più rappresentativo, Vincenzo Italianol'avvertimento: niente e nessuno ... Saponara a non chiedere la lista gratuita e Callejon a non accettare il corteggiamento di. Già, ...Il sole squaglia la Lazio. Si sentono i 27 gradi dell'ora di pranzo e si disseta solo il Bologna in campo. Anzi, finisce a stomaco pieno. Tre punti fondamentali per Mihajlovic in bilico, ...Gli uomini di Spalletti piegano la Fiorentina e restano a punteggio pieno. Il Milan batte l'Atalanta a domicilio. Quarta la Roma, tonfo Lazio ...