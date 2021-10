Rami | «Il PSG non è un nemico | con Messi e Sergio Ramos grande vetrina per la Ligue 1»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex difensore del Milan, Adil, parla del suo ritorno in1 al Troyes: le sue dichiarazioni anche sul PSG Adil, difensore del Troyes ed ex Milan, ha rilasciato un’intervista al sito della1. «Entusiasmo per il mio arrivo? Non me l’aspettavo. Stavamo parlando di, poi di Lionel, quindi ho pensato che sarei passato inosservato. E infine, hanno versato dell’inchiostro. È motivo di orgoglio. Ma quando parlano di te in questo modo, dobbiamo sempre tenere a mente che è effimero. Perché la realtà è che devo lavorare per riuscire a soddisfare le aspettative della società, dell’allenatore e dei tifosi. Continuo a ripetermelo in allenamento, in macchina o a casa. È la cosa più importante. Oggi, tornando nel campionato francese, la gente si ...