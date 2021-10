Non c’è pace per chi si difende. Gioielliere di Cuneo accusato di omicidio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La posizione del Gioielliere di Cuneo, Mario Roggero, che nell’aprile scorso uccise due malviventi e ne ferì un terzo durante una violenta rapina, si è aggravata. Da eccesso colposo di legittima difesa, l’accusa è ora di omicidio doloso plurimo, tentato omicidio e porto illegale di arma comune da sparo. Ne abbiamo parlato con Giulio Magnani, presidente di UNARMI, associazione che difende i diritti dei detentori legali di armi, e membro del Direttivo di Firearms United Network, nonché esperto di legittima difesa. Magnani, in base alla sua esperienza, che idea si è fatto su questo caso? Condivide il fatto di contestare reati così gravi alla vittima di una rapina? “Ovviamente dobbiamo affidarci alla giustizia ed alla magistratura, lasciando che accertino le reali dinamiche ed augurandoci che non vi siano ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La posizione deldi, Mario Roggero, che nell’aprile scorso uccise due malviventi e ne ferì un terzo durante una violenta rapina, si è aggravata. Da eccesso colposo di legittima difesa, l’accusa è ora didoloso plurimo, tentatoe porto illegale di arma comune da sparo. Ne abbiamo parlato con Giulio Magnani, presidente di UNARMI, associazione chei diritti dei detentori legali di armi, e membro del Direttivo di Firearms United Network, nonché esperto di legittima difesa. Magnani, in base alla sua esperienza, che idea si è fatto su questo caso? Condivide il fatto di contestare reati così gravi alla vittima di una rapina? “Ovviamente dobbiamo affidarci alla giustizia ed alla magistratura, lasciando che accertino le reali dinamiche ed augurandoci che non vi siano ...

Advertising

marattin : La delega fiscale -che rispecchia totalmente il documento parlamentare votato da tutti il 30 giugno-parla di riform… - CarloCalenda : Certo che c’è Danny. Ma la politica non è fatta solo dalla qualità di un uomo ma dalla classe dirigente che si port… - borghi_claudio : Notare che il voto #Elezionicomunali2021 va letto al netto dello spin, perchè la realtà è che per il centrodestra c… - CarinoLodi : @KitschRadical @gr_grim E in ogni modo finché c'era solo Enel e non tutte le società di ladri del cazzo questi problemi non c'erano. - TaudyR : RT @NoE_022: C’è una cosa che fra tutte mi devasta di più. Gigi non conserverà nessun ricordo della madre, non avrà idea del suo profumo o… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Bonus sanificazione, al via le domande: c’è tempo fino al 4 novembre Corriere della Sera