Molestie a Dayane Mello: Nego Do Borel è scomparso e ricercato dalla polizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella prima puntata de Le Iene, in onda martedì 5 ottobre 2021, si è parlato delle Molestie subite da Dayane Mello durante la sua partecipazione a La Fazenda, reality brasiliano in onda sull'emittente Record Tv. La modella è stata abusata (e si parla anche di un possibile stupro), mentre era incosciente, da uno dei concorrenti dello show, il rapper Nego do Borel. Vi raccomandiamo... Elodie alle donne: "Smettiamola di sentirci in colpa" Al suo esordio come conduttrice a Le Iene, la cantante nel suo monologo si è fatta portavoce di tutte le vittime di abusi, dopo il servizio dedica... A indagare sulla questione l'inviata Roberta Rei, volata in Brasile per definire i contorni di questa vicenda, ...

