“Mika è il conduttore dell’Eurovision 2022”: la rivelazione in diretta su Radio Deejay (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision…ecco l’abbiamo detto”. Con queste parole Gabriele Corsi del Trio Medusa ha lanciato in diretta su Radio Deejay l’indiscrezione-bomba sul conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà il prossimo maggio in Italia. La rivelazione è arrivata nel corso della trasmissione Chiamate Roma Triuno Triuno: al momento non ci sono né conferme né smentite ufficiali, ma in passato si era già fatto più volte il nome di Mika come possibile conduttore del festival musicale europeo, motivo per cui in molti ritengono che la notizia possa essere fondata. Un altro nome circolato in vista dell’Eurovision 2022 è quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Salutiamoche sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision…ecco l’abbiamo detto”. Con queste parole Gabriele Corsi del Trio Medusa ha lanciato insul’indiscrezione-bomba sulSong Contestche si terrà il prossimo maggio in Italia. Laè arrivata nel corso della trasmissione Chiamate Roma Triuno Triuno: al momento non ci sono né conferme né smentite ufficiali, ma in passato si era già fatto più volte il nome dicome possibiledel festival musicale europeo, motivo per cui in molti ritengono che la notizia possa essere fondata. Un altro nome circolato in vistaè quello ...

