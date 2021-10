Massimo Galli, la notizia improvvisa: “Va in galera..” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Massimo Galli indagato. Sono bastate alcune intercettazioni a portare la Procura di Milano ad accusare l'infettivologo dell'ospedale Sacco di associazione, turbativa e falso. Al centro i presunti concorsi truccati su cui il 29 gennaio 2020 i giudici si sono espressi rilevando "un condizionamento". "Quel giorno - riporta Il Fatto Quotidiano - un dirigente dell'ospedale arriverà a dire: se va avanti così rischia di finire in galera". Sempre il 29 gennaio un'impiegata del nosocomio, in un'intercettazione agli atti, discute con la ricercatrice Claudia Moscheni di un bando per professore associato, dove Galli è presidente della commissione giudicatrice. Il candidato da favorire sarebbe Agostino Riva. Chiamati i commissari, Galli spiegherebbe come fosse probabile che il secondo ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 7 ottobre 2021)indagato. Sono bastate alcune intercettazioni a portare la Procura di Milano ad accusare l'infettivologo dell'ospedale Sacco di associazione, turbativa e falso. Al centro i presunti concorsi truccati su cui il 29 gennaio 2020 i giudici si sono espressi rilevando "un condizionamento". "Quel giorno - riporta Il Fatto Quotidiano - un dirigente dell'ospedale arriverà a dire: se va avanti così rischia di finire in". Sempre il 29 gennaio un'impiegata del nosocomio, in un'intercettazione agli atti, discute con la ricercatrice Claudia Moscheni di un bando per professore associato, doveè presidente della commissione giudicatrice. Il candidato da favorire sarebbe Agostino Riva. Chiamati i commissari,spiegherebbe come fosse probabile che il secondo ...

