Lutto nel cinema: aveva sposato James Bond (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lutto nel cinema, si è spenta Luisa Mattioli. La donna è stata la terza moglie dell'indimenticato attore Roger Moore ovvero James Bond. Lutto James Bond (AdobeStock)Luisa Mattioli è stata la terza moglie dell'ex James Bond, Roger Moore. Si è spenta in Svizzera all'età di 85 anni. La notizia è stata data dal quotidiano inglese Daily Mail e confermata dal figlio di Roger Moore, Geoffrey. Non si sa nulla sulla data del decesso mentre sulla causa si conosce solo che era malata da un po', come dichiarato da alcuni amici di famiglia. Roger Moore e Luisa Mattioli sono stati insieme per 24 anni. Si sono conosciuti nel lontano 1961 sul set del film "Il ratto delle Sabine" diretto da Richard Pottier. Si sposano nel 1969 e ...

