Le Tatu tornano insieme | l’annuncio inaspettato

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lesono state senza ombra di dubbio il duo più controverso e discusso del pop di inizio anni 00. Dalla Russia Lena Katina e Julia Volkova hanno conquistato tutta l’Europa, ma poi anche il Giappone e l’America. Dal 2006 è arrivato il declino, con i primi dissapori tra le due artiste e i singoli che non scalavano più le classifiche di tutto il mondo. Quando poi Julia ha rilasciato dichiarazioni omofobe, la collega si è subito dissociata e la distanza tra la Katina e la Volkova è sembrata insanabile. Le cantanti si sono riunite le ultime volte per le Olimpiadi invernali di So?i e nel 2016 per lo speciale concerto del venticinquennale del Neposedy (coro russo in cui Julia e Lena si erano conosciute prima di formare il duo). In questi giorni però è arrivatochoc. Lena e Julia hanno dichiarato che ci sarà una loro reunion nella primavera del ...